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09:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Двое мужчин пропали на Усть-Кутском водохранилище

Еще один рыбак утонул в районе села Еланцы.

Источник: Комсомольская правда

Два крупных ЧП на воде произошли в Иркутской области. 9 мая около 11.00 поступило сообщение о том, что погибли люди. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, им позвонил неизвестный мужчина. Он срывающимся от волнения голосом сообщил, что во время лыжной прогулки его друг провалился под лед. Затем связь оборвалась. Спасатели уже выяснили примерные координаты того места, откуда раздался звонок.

В настоящее время водолазы ищут потерявшихся мужчин. На воздушной подушке «Хивус-10» они прочесывают местность. Пока следов провала не нашли.

Второе ЧП произошло в Ольхонском районе. 10 мая резиновая лодка с двумя рыбаками в 20 метрах от берега налетела на острый край льдины и начала сдуваться. Глубина в этом месте — около 30 метров. Один из мужчин утонул, а второго доставили в местную больницу с переохлаждением.

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