Двое мужчин пропали на Усть-Кутском водохранилище
Еще один рыбак утонул в районе села Еланцы.
Еще один рыбак утонул в районе села Еланцы.
Два крупных ЧП на воде произошли в Иркутской области. 9 мая около 11.00 поступило сообщение о том, что погибли люди. Как сообщает
В настоящее время водолазы ищут потерявшихся мужчин. На воздушной подушке «Хивус-10» они прочесывают местность. Пока следов провала не нашли.
Второе ЧП произошло в Ольхонском районе. 10 мая резиновая лодка с двумя рыбаками в 20 метрах от берега налетела на острый край льдины и начала сдуваться. Глубина в этом месте — около 30 метров. Один из мужчин утонул, а второго доставили в местную больницу с переохлаждением.