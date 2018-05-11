Двое мужчин пропали на Усть-Кутском водохранилище

Два крупных ЧП на воде произошли в Иркутской области. 9 мая около 11.00 поступило сообщение о том, что погибли люди. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, им позвонил неизвестный мужчина. Он срывающимся от волнения голосом сообщил, что во время лыжной прогулки его друг провалился под лед. Затем связь оборвалась. Спасатели уже выяснили примерные координаты того места, откуда раздался звонок.