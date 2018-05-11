В Челябинске возбудили уголовное дело после расстрела двух собак

По данным прокуратуры, в полицию обратился местный житель, рассказавший, что 9 апреля на территории электродного завода в Металлургическом районе Челябинска были обнаружены трупы двух собак. Прокуратура уточняет, что смерть собак наступила из-за сквозных обширно проникающих ранений грудной клетки после выстрелов из огнестрельного оружия.