В Перми у жилого дома нашли тело мужчины

Ранее мы писали о том, что 10 мая на заводе «Ремпутьмаш» погиб 66-летний рабочий. По версии следствия, утром он обрабатывал деталь на токарном станке. Она отлетела прямо в мужчину, причинив ему смертельную травму. В настоящее время изъята документация учета инструктажа по технике безопасности, зафиксирована обстановка на месте происшествия, опрошены очевидцы. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда на предприятии. Все обстоятельства несчастного случая будут установлены.