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10:00 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми у жилого дома нашли тело мужчины

По одной из версии, он выпал из окна.

Сегодня утром у одной из многоэтажек по улице Овчинникова обнаружили тело мужчины.

— По факту обнаружения тела проводится проверка, опрашиваются очевидцы происшествия, — сообщили в пресс-службе следственного комитета. — Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить характер смерти.

Ранее мы писали о том, что 10 мая на заводе «Ремпутьмаш» погиб 66-летний рабочий. По версии следствия, утром он обрабатывал деталь на токарном станке. Она отлетела прямо в мужчину, причинив ему смертельную травму. В настоящее время изъята документация учета инструктажа по технике безопасности, зафиксирована обстановка на месте происшествия, опрошены очевидцы. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда на предприятии. Все обстоятельства несчастного случая будут установлены.

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