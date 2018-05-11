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11:11 (мск), источник: Клопс.ru

Под Гурьевском произошло лобовое столкновение, есть пострадавшие

В Гурьевском районе лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах.

ДТП произошло утром в пятницу, 11 мая, около 7:55 в посёлке Георгиевское. На ул. Центральной столкнулись Нива и Volkswagen. В результате столкновения, по словам очевидцев, пострадали два человека. На место выехали спасатели. Подробности происшествия уточняются.

3 мая возле посёлка Рассвет автомобиль Audi, в котором ехали мужчина, его супруга и восьмидневный ребенок, врезался в дерево. С травмами были госпитализированы женщина и малыш.

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