Мошенники активизировались в Нижегородской области
Участились обращения клиентов по поводу действий недобросовестных фирм, предлагающих установить индивидуальные приборы учета воды.
Участились обращения клиентов по поводу действий недобросовестных фирм, предлагающих установить индивидуальные приборы учета воды.
Нижегородский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и ООО «Единый
«В последнее время участились обращения наших клиентов по поводу действий недобросовестных фирм, предлагающих установить индивидуальные приборы учета воды. По словам жителей, в телефонном разговоре представители данных фирм напоминают о необходимости срочно заменить прибор учета горячей воды, предлагая свои услуги. Обращаю внимание, что перед снятием прибора учета специалисты нашей компании должны зафиксировать контрольные показания, в то время как самостоятельное снятие пломб недобросовестными фирмами означает несанкционированное вмешательство в работу прибора учёта, ответственность за которое несёт сам житель, и влечет применение штрафных санкций в отношении потребителя, а не организации, выполняющей работы», — подчеркнул директор Нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс Александр Бобров.
По окончании срока эксплуатации ИПУ, житель может обратиться в специализированную компанию, осуществляющую поверку прибора учета, или приобрести и установить новый счетчик.
Что необходимо знать клиентам компании, чтобы не стать жертвой мошенников?
— прежде чем вступать в общение с представителем фирм, предлагающих услугу по замене ИПУ горячей воды, необходимо уточнить дату поверки прибора, которая указана в паспорте счетчика;.
— если паспорт счетчика утерян, рекомендуем обратиться в
— узнать о дате следующей поверки ИПУ можно в Личном кабинете на сайте ЕРКЦ.
Кроме этого, на лицевой стороне квитанции ЕРКЦ в течение трех месяцев до окончания срока проверки ИПУ размещается информация о необходимости проведения поверки ИПУ или замены ИПУ.
«Недобросовестные фирмы, убеждая жителей заменить ИПУ, сознательно дезинформируют граждан о сроках поверки счетчиков. Просим всех граждан быть внимательнее и осторожнее при решении вопроса об установке прибора учета», — отметил Александр Бобров.
При любых сомнениях по установке или замене ИПУ горячей воды рекомендуем обращаться в