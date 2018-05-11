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11:02 (мск), источник: Newsroom24.ru

Мошенники активизировались в Нижегородской области

Участились обращения клиентов по поводу действий недобросовестных фирм, предлагающих установить индивидуальные приборы учета воды.

Источник: Newsroom24.ru

Нижегородский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и ООО «Единый расчетно-кассовый центр» (ЕРКЦ) предупреждают жителей Дзержинска о возможных мошеннических действиях сторонних компаний, предлагающих услуги по продаже и установке индивидуальных приборов учета (ИПУ) горячей воды.

«В последнее время участились обращения наших клиентов по поводу действий недобросовестных фирм, предлагающих установить индивидуальные приборы учета воды. По словам жителей, в телефонном разговоре представители данных фирм напоминают о необходимости срочно заменить прибор учета горячей воды, предлагая свои услуги. Обращаю внимание, что перед снятием прибора учета специалисты нашей компании должны зафиксировать контрольные показания, в то время как самостоятельное снятие пломб недобросовестными фирмами означает несанкционированное вмешательство в работу прибора учёта, ответственность за которое несёт сам житель, и влечет применение штрафных санкций в отношении потребителя, а не организации, выполняющей работы», — подчеркнул директор Нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс Александр Бобров.

По окончании срока эксплуатации ИПУ, житель может обратиться в специализированную компанию, осуществляющую поверку прибора учета, или приобрести и установить новый счетчик.

Что необходимо знать клиентам компании, чтобы не стать жертвой мошенников?

— прежде чем вступать в общение с представителем фирм, предлагающих услугу по замене ИПУ горячей воды, необходимо уточнить дату поверки прибора, которая указана в паспорте счетчика;.

— если паспорт счетчика утерян, рекомендуем обратиться в Контакт-центр ЕРКЦ, где по телефону можно уточнить дату следующей поверки ИПУ, а также узнать стоимость услуг по продаже и установке ИПУ, которые можно заказать в офисе продаж и обслуживания клиентов ЕРКЦ;.

— узнать о дате следующей поверки ИПУ можно в Личном кабинете на сайте ЕРКЦ.

Кроме этого, на лицевой стороне квитанции ЕРКЦ в течение трех месяцев до окончания срока проверки ИПУ размещается информация о необходимости проведения поверки ИПУ или замены ИПУ.

«Недобросовестные фирмы, убеждая жителей заменить ИПУ, сознательно дезинформируют граждан о сроках поверки счетчиков. Просим всех граждан быть внимательнее и осторожнее при решении вопроса об установке прибора учета», — отметил Александр Бобров.

При любых сомнениях по установке или замене ИПУ горячей воды рекомендуем обращаться в Контакт-центр ЕРКЦ: 398−160, 398−161, 398−162.

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