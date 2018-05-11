На юге Волгограда сбили девочку и женщину
Аварии произошли с интервалом в три часа в Красноармейском районе.
Аварии произошли с интервалом в три часа в Красноармейском районе.
10-летняя девочка и 26-летняя женщина получили травмы в результате двух
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Еще одна авария произошла в 18:15. 58-летний водитель ВАЗ-2113 ехал по проспекту Героев Сталинграда в сторону промзоны района. Напротив дома № 3 г он сбил 26-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход с различными травмами каретой «скорой помощи» доставлена в больницу.