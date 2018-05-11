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18:07 (мск), источник: Комсомольская правда

На юге Волгограда сбили девочку и женщину

Аварии произошли с интервалом в три часа в Красноармейском районе.

10-летняя девочка и 26-летняя женщина получили травмы в результате двух дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в Красноармейском районе Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, первая авария произошла в 15:50. По предварительной информации, 36-летний мужчина, управляя автомобилем Chery Amulet, ехал по улице Российской. Напротив дома № 7 он сбил десятилетнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии ребенок с травмами госпитализирована в ближайшую больницу.

Еще одна авария произошла в 18:15. 58-летний водитель ВАЗ-2113 ехал по проспекту Героев Сталинграда в сторону промзоны района. Напротив дома № 3 г он сбил 26-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход с различными травмами каретой «скорой помощи» доставлена в больницу.

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