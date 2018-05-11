На юге Волгограда сбили девочку и женщину

10-летняя девочка и 26-летняя женщина получили травмы в результате двух дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в Красноармейском районе Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, первая авария произошла в 15:50. По предварительной информации, 36-летний мужчина, управляя автомобилем Chery Amulet, ехал по улице Российской. Напротив дома № 7 он сбил десятилетнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии ребенок с травмами госпитализирована в ближайшую больницу.