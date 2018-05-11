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12:43 (мск), источник: Sputnik.by

В Гомеле скончался подросток, гулявший по перилам и упавший в Сож

Три дня реаниматологи Гомельской больницы скорой медицинской помощи боролись за жизнь мальчика, однако из-за длительной гипоксии необратимо пострадал ряд жизненно важных органов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Три дня боролись гомельские медики за жизнь подростка, которого днем 7 мая достали водолазы из Сожа.

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Накануне 10 мая он умер, подтвердили Sputnik в управлении здравоохранения Гомельского облисполкома.

Мальчик 13−14 лет гулял по перилам набережной и упал в реку. Находившиеся рядом с ним друзья оперативно вызвали помощь. На место прибыли МЧС, ОСВОД, скорая и милиция. В течение трех минут водолаз поднял мальчика на поверхность. Однако позже местный портал «Сильные новости» писал, что семиклассника госпитализировали с диагнозом «клиническая смерть» в Гомельскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

У мальчика были диагностированы сердечно-сосудистая недостаточность, повреждение легких, повреждение почек, отек головного мозга.

В течение трех дней медики проводили весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Однако спасти подростка не удалось.

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