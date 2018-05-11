В Гомеле скончался подросток, гулявший по перилам и упавший в Сож

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Три дня боролись гомельские медики за жизнь подростка, которого днем 7 мая достали водолазы из Сожа.

Мальчик 13−14 лет гулял по перилам набережной и упал в реку. Находившиеся рядом с ним друзья оперативно вызвали помощь. На место прибыли МЧС, ОСВОД, скорая и милиция. В течение трех минут водолаз поднял мальчика на поверхность. Однако позже местный портал «Сильные новости» писал, что семиклассника госпитализировали с диагнозом «клиническая смерть» в Гомельскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.