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11:22 (мск), источник: Sputnik.by

Доведение до самоубийства: в Бресте выясняют причины ЧП со школьницей

Тело девушки, выпавшей из окна на 14 этаже, было найдено в среду на парковке возле дома.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти школьницы, которая выпала из окна многоэтажки в Бресте, сообщил Sputnik официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

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Трагедия произошла 9 мая в районе 15:30. Прохожие обнаружили на парковке 14-этажного дома на улице Интернациональной областного центра тело 17-летней девушки. Она выпала с балкона верхнего этажа.

Как рассказал Дученко, дело возбуждено в отношении неизвестного, который при неустановленных обстоятельствах довел до самоубийства школьницу. Выясняются обстоятельства трагедии.

Сообщается, что пострадавшая была уроженкой Пинска, в Бресте она училась в областном лицее имени Машерова.

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