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11:07 (мск), источник: Actualitati.md

ДТП Кишиневе: мотоциклистка врезалась в автомобиль. Девушка в больнице

Авария произошла сегодня утром на пересечении улиц Бернардацци и В. Александри, передает aif.md.

Источник: Actualitati.md

По словам очевидцев, девушка, управлявшая мотоциклом, ехала по улице Бернардацци и не уступила дорогу автомобилю Skoda, как того требовали правила.

В результате столкновения оба водителя получили травмы. Мотоциклистка госпитализирована.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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