ДТП Кишиневе: мотоциклистка врезалась в автомобиль. Девушка в больнице
Авария произошла сегодня утром на пересечении улиц Бернардацци и В. Александри, передает aif.md.
Авария произошла сегодня утром на пересечении улиц Бернардацци и В. Александри, передает aif.md.
По словам очевидцев, девушка, управлявшая мотоциклом, ехала по улице Бернардацци и не уступила дорогу автомобилю Skoda, как того требовали правила.
В результате столкновения оба водителя получили травмы. Мотоциклистка госпитализирована.
Обстоятельства ДТП выясняются.