Горящий гидрограф в Кронштадте тушат более 120 человек

Как стало известно «Фонтанке», огонь на судне вспыхнул в 9:10 утра 11 мая. Загорелась уплотнительная резинка в конструкции гидрографа, из-за обильного дыма и назначения объекта возгоранию был присвоен повышенный номер сложности. Как сообщает петербургское управление МЧС, в десять часов утра статус повышен до второго номера. На «Муклевиче» работают 129 пожарных.

В настоящее время сотрудники МЧС проливают конструкции. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Напомним, после начала пожара с гидрографа вывели 10 человек.

На территории «Кронштадтского морского завода» судно находится на ремонте и реконструкции уже несколько лет. Закончить работы планировали осенью 2018 года, спустить его на воду и вернуть на север намеревались ближе к зиме.