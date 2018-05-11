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11:08 (мск), источник: Фонтанка

Горящий гидрограф в Кронштадте тушат более 120 человек

Пожару на судне «Ромуальд Муклевич», которое стоит на ремонте в Кронштадте, присвоили повышенный номер сложности. Гидрограф сильно дымит из-за горящей резины.

Как стало известно «Фонтанке», огонь на судне вспыхнул в 9:10 утра 11 мая. Загорелась уплотнительная резинка в конструкции гидрографа, из-за обильного дыма и назначения объекта возгоранию был присвоен повышенный номер сложности. Как сообщает петербургское управление МЧС, в десять часов утра статус повышен до второго номера. На «Муклевиче» работают 129 пожарных.

В настоящее время сотрудники МЧС проливают конструкции. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Напомним, после начала пожара с гидрографа вывели 10 человек.

На территории «Кронштадтского морского завода» судно находится на ремонте и реконструкции уже несколько лет. Закончить работы планировали осенью 2018 года, спустить его на воду и вернуть на север намеревались ближе к зиме.

Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» было заложено в 1990 году в Гданьске. Оно находится в составе Северного флота. Длина корпуса — 85,6 метра, ширина — 15,2 метра, водоизмещение — 2280 тонн.

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