Волгоградец украл из ювелирной мастерской драгоценные камни на 2,5 млн

В настоящее время мужчина заключен под стражу.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, кража произошла еще 23 апреля, однако задержать вора полицейским удалось только на днях. Мужчина проделал дыру в железной двери мастерской, расположенной на первом этаже жилого дома, и зашел внутрь. Вору удалось украсть сейф с драгоценностями. Как оказалось, в мастерской не было камер видеонаблюдения и сигнализации.