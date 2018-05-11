Волгоградец украл из ювелирной мастерской драгоценные камни на 2,5 млн
38-летний волгоградец похитил из ювелирной мастерской в Краснооктябрьском районе Волгограда украшения и драгоценные камни на сумму в 2,5 миллиона рублей.
38-летний волгоградец похитил из ювелирной мастерской в Краснооктябрьском районе Волгограда украшения и драгоценные камни на сумму в 2,5 миллиона рублей.
В настоящее время мужчина заключен под стражу.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, кража произошла еще 23 апреля, однако задержать вора полицейским удалось только на днях. Мужчина проделал дыру в железной двери мастерской, расположенной на первом этаже жилого дома, и зашел внутрь. Вору удалось украсть сейф с драгоценностями. Как оказалось, в мастерской не было камер видеонаблюдения и сигнализации.
Выяснилось, что похитителем был ранее судимый фальшивомонетчик из Дзержинского района. Мужчина свою причастность к краже отрицает. Однако правоохранители в ходе обысков нашли у него дома 50 наименований ювелирных изделий и 43 наименования драгоценных камней, часть из которых принадлежит владельцу ювелирной мастерской. Мужчине может грозить до 10 лет колонии.