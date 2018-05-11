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10:53 (мск), источник: RTVi

Суд в Москве отправил на принудительное лечение напавшего на Татьяну Фельгенгауэр

Пресненский суд признал невменяемым и отправил на принудительное лечение Бориса Грица, который напал на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Об этом сообщил корреспондент RTVI.

Источник: AP 2018

Врачи заключили, что у Грица параноидная шизофрения. Суд признал доводы экспертной комиссии убедительными. Грица освободят от ответственности и уничтожат орудие преступления.

Гриц напал на Фельгенгауэр 23 октября 2017 года. Он проник в офис «Эха Москвы» и ударил ведущую ножом в область шеи. Сразу после нападения Грица поймала охрана и передала полицейским. Фельгенгауэр отвезли в больницу, она вернулась в эфир 6 ноября.

Грица обвинили в покушении на убийство, но он признал свою вину только частично. Он объяснил, что журналистка в течение нескольких лет «телепатически» изводила его, а лично он с ней знаком не был.

Нападение на Фельгенгауэр комментировал президент России Владимир Путин. Он сказал, что на журналистку напал «больной человек», и это «не имело никакого подтекста».

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