Суд в Москве отправил на принудительное лечение напавшего на Татьяну Фельгенгауэр

Источник: AP 2018

Врачи заключили, что у Грица параноидная шизофрения. Суд признал доводы экспертной комиссии убедительными. Грица освободят от ответственности и уничтожат орудие преступления.

Гриц напал на Фельгенгауэр 23 октября 2017 года. Он проник в офис «Эха Москвы» и ударил ведущую ножом в область шеи. Сразу после нападения Грица поймала охрана и передала полицейским. Фельгенгауэр отвезли в больницу, она вернулась в эфир 6 ноября.

Грица обвинили в покушении на убийство, но он признал свою вину только частично. Он объяснил, что журналистка в течение нескольких лет «телепатически» изводила его, а лично он с ней знаком не был.