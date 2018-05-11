Суд вернул иск о банкротстве основателя «ПТК-30», об этом сообщается на сайте Арбитражного суда.

Напомним, в апреле 2018 года Компания ООО Торговая компания «Химметалл», подала иски о банкротстве директора ООО «ПТК-30» Антона Коновалова и гендиректора группы «ПТК-30» Владимира Коновалова.

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Обращение было оставлено без движения до 4 мая из-за отсутствия полного списка документов. К указанной дате пакет необходимых бумаг так и не был предоставлен.

Таким образом, Арбитражный суд вернул иск представителям компании «Химметалл». Определение суда может быть обжаловано в Седьмом арбитражном апелляционном суде Томска.

Ранее сообщалось, что директора компании задержали в конце октября 2017 года. Следственный комитет обвинил директора «ПТК-30» Антона Коновалова в коммерческом подкупе. В отношении господина Коновалова возбуждено уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ. Он проходит по делу в качестве подозреваемого.

В июне 2017 года к подозреваемому обратился участник долевого строительства, чтобы получить согласие на оформление переуступки прав на квартиру на улице Волховской в Ленинском районе. На протяжении нескольких месяцев дольщик и подозреваемый вели переговоры. 39-летний директор компании требовал 1,5 млн рублей за подписание документов. Дольщик обратился в правоохранительные органы. Мужчину задержали после получения денег от дольщика.

Компания «ПТК-30» оказалась в центре скандала после акций протеста сотрудников — рабочие забирались на кран, требуя выплаты зарплаты. Каждый раз руководство фирмы шло навстречу работникам, все долги по зарплате оперативно гасили.

В руководстве компании «Вестям» сообщали, что запрошенных сумм бунтари не заработали. Сегодня темпы и объемы строительства снижены, следовательно, и оплату труда сократили — точнее, ее премиальную часть. Рабочие с таким подходом не согласились, потому бастуют, а работу, меж тем, остановили.

Следственный комитет возбуждал уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из личной заинтересованности руководителем организации).