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11:15 (мск), источник: Новости Перми

В Перми перевернулась машина

11 мая днем на бульваре Гагарина возле ТЦ «Лайнер» опрокинулась иномарка. Пострадавших нет.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, опрокидывание белого Suzuki могло произойти по вине второго участника ДТП. «Скорее всего, ударили в заднюю часть при проезде через перекресток», — предполагают пермяки.

Водитель из перевернутой машины жив. Информации о пострадавших нет. На месте ДТП автомобилисту помогают очевидцы, работают сотрудники МЧС и ДПС.

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