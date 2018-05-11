В Перми перевернулась машина
11 мая днем на бульваре Гагарина возле ТЦ «Лайнер» опрокинулась иномарка. Пострадавших нет.
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11 мая днем на бульваре Гагарина возле ТЦ «Лайнер» опрокинулась иномарка. Пострадавших нет.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, опрокидывание белого Suzuki могло произойти по вине второго участника ДТП. «Скорее всего, ударили в заднюю часть при проезде через перекресток», — предполагают пермяки.
Водитель из перевернутой машины жив. Информации о пострадавших нет. На месте ДТП автомобилисту помогают очевидцы, работают сотрудники МЧС и ДПС.