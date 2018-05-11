Пьяный водитель без прав устроил погоню в Копейске

Житель Копейска устроил гонки по улицам Копейска.

Сообщение о несущемся на полной скорости BMW поступило в местный отдел полиции в ночь на 10 мая. Машина неслась по центральной магистрали города — проспекту Славы. Для содействия сотрудникам ДПС туда выдвинулся экипаж вневедомственной охраны, находившийся в режиме патрулирования.

«Экипаж стал преследовать иномарку. Ее водитель пытался скрыться от погони по прилегающим к проспекту Славы улицам, но во дворе дома по Макаренко, 15 машина была блокирована, а находившийся за рулем мужчина задержан», — рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.