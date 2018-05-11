Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
Надя Ручка рассмешила соцсети забавным фото маленького сына
Поклонская отреагировала на "скучающее" фото с инаугурации Путина
Вера Брежнева опубликовала нежный снимок с Константином Меладзе
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Самойлова прокомментировала свой провал на «Евровидении»
Эксперты объяснили причины уязвимости «Панциря»
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
Шеф протокола Медведева, экс-помощница Путина решила уволиться
«Первый канал» сменил ведущих программы «Время»
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
15Сделать деньги
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
14:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Ростовчанина приговорили к условному тюремному сроку за попытку передать взятку таможеннику

Аксайский районный суд вынес приговор 27-летнему жителю Ростова-на-Дону. Его признали виновным в попытке дать взятку в крупном размере, об этом сообщает южная транспортная прокуратура.

По информации ведомства, в октябре 2017 года оперуполномоченный южной оперативной таможни попросил обвиняемого передать ему 200 тыс. руб. взятки, которую таможенник требовал у лица, занимающегося незаконным оборотом сильнодействующих веществ.

«Сотрудник просил 200 тыс. рублей за непроведение в отношении подозреваемого оперативно-розыскных мероприятий по документированию факта незаконного перемещения сильнодействующих веществ через государственную границу России», — говорится в сообщении. Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно.

Все новости региона
 Госдума защитит детей от митингов
Под водочным брендом начнут продавать черную икру
Российские контрсанкции станут универсальными
Задержаны боевики, готовившие теракт на акции «Бессмертный полк»
Пожилую француженку в Монако убило гигантским суккулентом
Почему Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения»
В Южном полушарии зафиксирована рекордно большая волна
Расходы на пенсии в РФ сократят на 51,5 млрд руб в 2018 году
В Мурманске побит температурный рекорд 1948 года
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Понятный состав. Черчесов вызвал лучших Станислав Черчесов обнародовал расширенную заявку сборной России на чемпионат мира
Авто
Первый «джип» Rolls-Royce — все подробности Компания Rolls-Royce представила один из самых роскошных кроссоверов в мире
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Пригожин раскритиковал выступление Юлии Самойловой Представительница России не смогла набрать достаточное количество баллов, чтобы продолжить участие в конкурсе
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
В Москве построят горнолыжный курорт
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь