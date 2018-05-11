Ростовчанина приговорили к условному тюремному сроку за попытку передать взятку таможеннику

По информации ведомства, в октябре 2017 года оперуполномоченный южной оперативной таможни попросил обвиняемого передать ему 200 тыс. руб. взятки, которую таможенник требовал у лица, занимающегося незаконным оборотом сильнодействующих веществ.

«Сотрудник просил 200 тыс. рублей за непроведение в отношении подозреваемого оперативно-розыскных мероприятий по документированию факта незаконного перемещения сильнодействующих веществ через государственную границу России», — говорится в сообщении. Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно.