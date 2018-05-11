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11:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону ночью спалили три припаркованные иномарки

Ночью 11 марта в Суворовском микрорайоне Ростова произошло ЧП.

Как сообщили очевидцы, во дворе дома по улице Петренко, 26 полностью выгорели два припаркованных автомобиля и еще один сильно пострадал. Видео полыхающих машин появилось в социальной сети. В комментариях ростовчане предположили, что таким образом идет борьба за парковочные места.

— Сообщение о возгорании поступило в 3:24. Горели автомобили Hyundai Accent, Nissan Almera и Skoda Fabia. Огонь был потушен за 20 минут, на место выезжали три пожарных расчета, — сообщили rostov.kp.ru в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области.

Основная версия спасателей о причине пожара — поджог.

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