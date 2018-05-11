В Ростове-на-Дону ночью спалили три припаркованные иномарки

Как сообщили очевидцы, во дворе дома по улице Петренко, 26 полностью выгорели два припаркованных автомобиля и еще один сильно пострадал. Видео полыхающих машин появилось в социальной сети. В комментариях ростовчане предположили, что таким образом идет борьба за парковочные места.