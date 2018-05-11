Полиция проверяет информацию о нападении на журналиста в Петербурге

По данным Пятого канала, журналист МИЦ «Известия» Алексей Чечеткин, являющийся автором программы «Городовой» на телеканале «78», 10 мая снимал сюжет о девушке, которая несколько месяцев «собирала» деньги на железнодорожный билет на Московском вокзале. Во время съемок работой журналиста заинтересовался неизвестный мужчина, который начал угрожать Чечеткину и ударил его по лицу.