Полиция проверяет информацию о нападении на журналиста в Петербурге
С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Полиция проверяет информацию СМИ о нападении на журналиста в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Полиция проверяет информацию СМИ о нападении на журналиста в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
По данным Пятого канала, журналист МИЦ «Известия» Алексей Чечеткин, являющийся автором программы «Городовой» на телеканале «78», 10 мая снимал сюжет о девушке, которая несколько месяцев «собирала» деньги на железнодорожный билет на Московском вокзале. Во время съемок работой журналиста заинтересовался неизвестный мужчина, который начал угрожать Чечеткину и ударил его по лицу.
«Полиция проводит проверку сюжета», — сказал собеседник агентства, добавив, что журналист пока не обращался с заявлением в правоохранительные органы.