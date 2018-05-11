В Калининграде задержали подозреваемого в серии квартирных краж

В списке пострадавших — несколько калининградцев. Одна из последних краж была совершена из квартиры дома по улице Рокоссовского 18 апреля. 45-летний ранее судимый житель Гурьевского района подобрал ключи к двери (хозяева в это время были на работе), открыл ее и забрал из квартиры два ноутбука.

«Как выяснили оперуполномоченные, за неделю до этого подозреваемый совершил кражу 20 тысяч рублей из кошелька постояльца хостела на улице Куйбышева. Туда он проник через незапертую дверь», — сообщили в МВД.

За кражи мужчине грозит до 6 лет тюрьмы со штрафом.