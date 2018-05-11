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11:53 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде задержали подозреваемого в серии квартирных краж

В Калининграде задержали подозреваемого в серии квартирных краж, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В списке пострадавших — несколько калининградцев. Одна из последних краж была совершена из квартиры дома по улице Рокоссовского 18 апреля. 45-летний ранее судимый житель Гурьевского района подобрал ключи к двери (хозяева в это время были на работе), открыл ее и забрал из квартиры два ноутбука.

«Как выяснили оперуполномоченные, за неделю до этого подозреваемый совершил кражу 20 тысяч рублей из кошелька постояльца хостела на улице Куйбышева. Туда он проник через незапертую дверь», — сообщили в МВД.

За кражи мужчине грозит до 6 лет тюрьмы со штрафом.

Оперативники проверяют, не причастен ли мужчина к аналогичным преступлениям.

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