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11:43 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В США пес подстрелил своего хозяина

Мужчина из штата Айова Ричард Ремме был ранен из огнестрельного оружия, когда играл с псом, пишет РИА Новости.

Сотрудникам правоохранительных органов Ремме объяснил, что в него «стреляла» собственная собака. Мужчина отдыхал на диване и играл с питомцем. Оружие было в кобуре на поясе Ремме. Пес смог снять пистолет с предохранителя, подпрыгнул и задел спусковой крючок. Пуля угодила пострадавшему в ногу.

Травма оказалась несерьезной. Мужчина осознал, что случилось, только когда заметил на полу кровь.

Начальник полиции округа Форт Додж Роджер Портер отметил, что никогда не слышал о таких случаях: «Бывает, пистолеты падают на землю и выстреливают, но история с псом — это что-то новенькое».

Полиция подтвердила, что выстрел произошел случайным образом. Кстати, у хозяина собаки были все нужные лицензии на ношение и хранение оружия.

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