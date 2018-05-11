В США пес подстрелил своего хозяина

Сотрудникам правоохранительных органов Ремме объяснил, что в него «стреляла» собственная собака. Мужчина отдыхал на диване и играл с питомцем. Оружие было в кобуре на поясе Ремме. Пес смог снять пистолет с предохранителя, подпрыгнул и задел спусковой крючок. Пуля угодила пострадавшему в ногу.

Травма оказалась несерьезной. Мужчина осознал, что случилось, только когда заметил на полу кровь.

Начальник полиции округа Форт Додж Роджер Портер отметил, что никогда не слышал о таких случаях: «Бывает, пистолеты падают на землю и выстреливают, но история с псом — это что-то новенькое».