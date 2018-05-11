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11:09 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке под суд пойдет бывший директор краевого департамента градостроительства

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора департамента градостроительства Приморского края. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

Источник: AP 2018

По версии следствия, в период с августа 2015 по март 2016 года обвиняемый ненадлежащим образом выполнил свои должностные обязанности в части обеспечения выполнения требований подпрограммы № 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2013−2017 годы, что повлекло нереализацию объемов финансирования, предусмотренных подпрограммой в 2016 году в сумме свыше 236,5 млн рублей, являющихся финансовым обеспечением строительства 5 домов по 36 квартир каждый. В связи с чем были нарушены права 114 граждан, включенных на основании распоряжения Администрации Приморского края в сводный список, имеющих право на обеспечение жилым помещением и являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Преступление выявлено сотрудниками прокуратуры Приморского края.

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