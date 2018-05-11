Разлив мазута испортил еще одну бухту Владивостока

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Владивостока обследует место разлива нефтепродуктов в бухте Горностай.

Накануне от жителей города поступило сообщение о следах нефтепродуктов в районе Горностая. На место выехали специалисты управления по делам ГО и ЧС.

По предварительной информации, к побережью бухты Горностай прибило масляную плёнку, загрязнены отдельные участки, при этом видимых загрязнений воды не отмечено. На месте работают специалисты, отобраны пробы для анализа, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Участок входит в территорию, спланированную к развитию в интересах Тихоокеанского флота. Администрация Владивостока обратилась к руководству ведомства с просьбой в максимально короткие сроки принять необходимые меры по очистке прибрежной территории.