Разлив мазута испортил еще одну бухту Владивостока
Ранее — в апреле — специалисты зафиксировали разлив нефтепродуктов на побережье Амурского залива в районе станции Океанской (бухта Бражникова).
Ранее — в апреле — специалисты зафиксировали разлив нефтепродуктов на побережье Амурского залива в районе станции Океанской (бухта Бражникова).
Мэрия Владивостока обследует место разлива нефтепродуктов в бухте Горностай.
Накануне от жителей города поступило сообщение о следах нефтепродуктов в районе Горностая. На место выехали специалисты управления по делам ГО и ЧС.
По предварительной информации, к побережью бухты Горностай прибило масляную плёнку, загрязнены отдельные участки, при этом видимых загрязнений воды не отмечено. На месте работают специалисты, отобраны пробы для анализа, устанавливаются обстоятельства случившегося.
Ранее — в апреле — специалисты зафиксировали разлив нефтепродуктов на побережье Амурского залива в районе станции Океанской (бухта Бражникова). Не дожидаясь, пока за порядок возьмутся ответственные за землю, МУП «Содержание городских территорий» ликвидировало последствия разлива. Спецтехника и рабочие убрали 4 800 квадратных метров побережья от Океанской до мыса Марковского и вывезли более 100 тонн загрязненного грунта.