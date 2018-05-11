«Нас оставили на улице»: Приморская семья стала жертвой черного риэлтора

Источник: VLADNEWS

В Приморье суд отобрал у молодой семьи жилье из-за действий черных риелторов. Теперь бездомная «ячейка общества» вынуждена скитаться по родственникам и знакомым с маленьким ребенком на руках. Жертва черных риелторов — глава семьи — рассказал корреспонденту РИА VladNews, как они приобрели жилплощадь, а потом осталась без крыши над головой и компенсации.

«Выселить из квартиры без предоставления другого жилого помещения». Такими словами заканчивается решение суда, согласно которому семья Н., расплатившаяся своими честно заработанными деньгами за квартиру, собрала свои вещи и с младенцем на руках отправилась на улицу.

На вопрос «Как же так получилось?» глава семейства только пожимает плечами, документы были проверены у стороннего риелтора, однако и эти меры предосторожности не спасли от махинации. Под собственной крышей молодым людям удалось прожить всего два года.

Эта история началась с того, что небольшой семье стало тесно в гостинке на Сельской, и они приняли решение приобрести жилье побольше. У родителей были кое-какие накопления, гостинка была продана, и на счету у молодых людей появилась заветная сумма на покупку новой квартиры 3 миллиона 250 тысяч рублей. Семья сразу начала искать новое жилье самостоятельно, посчитав излишними траты на риелтора. Вскоре им подвернулся хороший вариант двухкомнатная квартира на Военном шоссе, в доме из старого фонда.

При осмотре квартира молодых людей не впечатлила: пустая бетонная коробка с ободранными обоями, проводка на полу, чугунные трубы, окна, с которых уже начало «поддувать», дешевая «китайская» дверь.

«Квартира, конечно, была “убитая”. Но мы планировали с женой потихоньку сделать ремонт, всё обновить, потому что приобрести квартиру с уже готовым ремонтом нам было не по средствам», — комментирует состояние квартиры глава семьи.

Собственник квартиры, Людмила К., сообщила, что данное жилье она приобрела месяц назад, а теперь продает его, чтобы выкупить свою собственную квартиру в новостройке. Кроме того, женщина отметила, что она риелтор по новостройкам, и всю сделку легко проведет сама.

После просмотра квартиры молодые люди приехали к дому на следующий день, чтобы пообщаться с жильцами. На улице они встретили женщину, которая оказалась старшей по соседнему дому. Женщина рассказала, что район спокойный, и дом хороший. Уже вечером они позвонили риелтору-продавцу, однако она сообщила, что покупатель на эту квартиру уже найден. Молодые люди продолжили поиск квартиры. Через неделю глава семьи нашел на популярном приморском ресурсе симпатичный вариант, квартиру в новостройке, проконсультироваться было не у кого, решили позвонить риелтору по новостройкам, отказавшей им в приобретении квартиры.

Женщина не дала молодому человеку и слова сказать, сообщив, что сейчас она снова продает ту самую квартиру на Военном шоссе. Срыв сделки она объяснила тем, что покупатель собрался приобрести жилье в ипотеку, а деньги ей нужны прямо сейчас. Молодые люди решили попробовать еще раз. Началась волокита с документами. Людмила сообщила, что она сама разберется со всеми документами. Молодые люди вместе с ней сходили в паспортный стол и взяли справку Ф10, прописанных в квартире не было. Затем Людмила представила все необходимые документы договор купли-продажи между ней и неким Петром Т., свидетельство о праве собственности и паспорт. Молодые люди сделали вывод, что она действительно является владельцем квартиры. Примерно в это же время женщина сообщила, что на квартире «висит» долг по «коммуналке» — 30 тысяч рублей. Деньги вычли из стоимости по обоюдному согласию.

На всякий случай молодые люди перестраховались и отправили копии документов знакомому риелтору. Риелтор сообщила, что с документами всё в порядке и обременений у жилплощади нет.

Приняли окончательное решение брать. Сделка прошла по всем правилам. Деньги, сейф, ключи, ячейка, расписки. После получения всех документов молодая семья, уже будучи собственниками жилья, начала делать ремонт. Сделка состоялась в апреле 2014.

Уже в ноябре был первый тревожный звоночек. На пороге квартиры появилась женщина, родственница бывшего хозяина квартиры, и сообщила, что уже полгода от него нет никаких вестей. Молодые люди объяснили женщине, что они покупали квартиру у другого человека и дали ей номер предыдущего собственника.

«Визиты вежливости» от родственников Петра Т. начали происходить с завидным постоянством. Какие-то люди пытались его найти, сначала приходили женщина с мужчиной, затем еще двое мужчин. Всем им объясняли одно и то же: «Где Петр не знаем, квартиру покупали у другого человека».

«После того, как родственники начали частить с визитами, мы с женой немного напряглись. Уж очень активно они разыскивали этого Петра. И видно, что не просто так», — рассказал покупатель квартиры.

Конечно, такая популярность прошлого владельца не оставила молодых людей спокойными, и они приняли решение пройтись по соседям. Женщина, жившая прямо под ними, сообщила, что этого мужчину она знает, и что он частенько выпивал и топил ее квартиру.

После этого глава семьи позвонил Людмиле. Риелтор сказала, что перед покупкой она собирала информацию о продавце, и ей удалось выяснить, что еще одну квартиру он продавал в ипотеку, а там, по ее словам, «документы тщательно проверяют». На вопрос о разыскивающих его родственниках она ответила, что Петр не хотел ставить их в известность по поводу продажи квартиры.

Через месяц порог злополучной квартиры переступил следователь, который рассказал, что возбуждено дело о пропаже человека, владевшего этой квартирой. Следователю дали телефон Людмилы К.

Через несколько дней риелтор сама перезвонила молодым людям и сообщила, что вернет им деньги, если что-то будет «не так». И все действительно стало «не так», через полгода главе семьи перезвонил следователь и сообщил, что сотрудники полиции обнаружили труп бывшего владельца, и пригласил молодого человека на допрос.

«Старого владельца квартиры обнаружили в Чугуевском районе. Точнее его останки. А по черепу и еще каким-то сохранившимся тканям опознали Петра», — рассказал пострадавший покупатель.

Новый владелец квартиры ответил на все вопросы. Следующий допрос произошел уже через полгода, тогда же был составлен протокол об аресте имущества. Выяснилось, что квартиру Людмиле К. продали по поддельным документам, а уже через месяц риелтор перепродала жилье новым владельцам. Молодые люди сомневаются, что Людмила не имеет отношения к этой преступной схеме, однако сама риелтор называет себя не иначе как «жертвой обстоятельств».

В перерыве между судебными тяжбами молодые люди написали на риелтора заявление в полицию, что несказанно разозлило женщину. Она неоднократно звонила жене обманутого покупателя и скандалила, а однажды сказала, что если они подадут на нее в суд, она им ничего не отдаст, и исполнительный лист они «повесят на стенку».

В апреле у молодой семьи с грудным ребенком через суд отняли жилплощадь, признав договор «ничтожным». Родственники погибшего Петра тут же выставили молодых людей на улицу.

Семья подала в суд на Людмилу К., лишившую их крыши над головой, но хитрый «черный риелтор» продала свою собственность своих родным, друзьям, знакомым, и по документам у нее уже ничего не было.

«Мы не могли подать на риелтора в суд до тех пор, пока квартира еще находилась в нашей собственности, так как не было состава, а как только договор признали ничтожным, и состав появился, Людмила уже переписала всё свое имущество на других людей. Даже машина, на которой она ездит, по документам ей не принадлежит», — рассказал обманутый глава семьи.

Суд молодые люди выиграли, однако всё вышло именно так, как предсказала «черный риелтор», никакие деньги молодые люди не получили. Теперь семья решает проблемы по мере их поступления, и главная из них прописка для ребенка. Суд выселил молодую маму с грудничком и выписал их из квартиры. А без прописки ребенка невозможно будет устроить ни в садик, ни в школу. Что делать дальше, молодые родители не знают.

«Конечно же, нужно активизировать полицию и следственный комитет на предмет причастности риелтора к совершению преступления. После этого семье необходимо задействовать некоторые “правовые рычаги” для отчуждения имущества, которое этот риелтор уже успел распродать или переписать. В любом случае проблема решаема, и есть возможности для молодых людей вернуть свои средства. Пусть не сразу, но возможности такие в законодательной базе имеются. Тем более, если они выиграли суд у этой женщины, им необходимо возбудить процедуру банкротства, чтобы финансовый управляющий инициировал расторжение сделок», — прокомментировал РИА VladNews адвокат компании «Правовая гарантия» Игорь Поляков.