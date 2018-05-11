«Нас оставили на улице»: Приморская семья стала жертвой черного риэлтора
Молодых людей с маленьким ребенком выселили из квартиры родственники прошлого собственника, который был убит.
Молодых людей с маленьким ребенком выселили из квартиры родственники прошлого собственника, который был убит.
В Приморье суд отобрал у молодой семьи жилье
«Выселить из квартиры без предоставления другого жилого помещения». Такими словами заканчивается решение суда, согласно которому семья Н., расплатившаяся своими честно заработанными деньгами за квартиру, собрала свои вещи и с младенцем на руках отправилась на улицу.
На вопрос «Как же так получилось?» глава семейства только пожимает плечами, документы были проверены у стороннего риелтора, однако и эти меры предосторожности не спасли от махинации. Под собственной крышей молодым людям удалось прожить всего два года.
При осмотре квартира молодых людей не впечатлила: пустая бетонная коробка с ободранными обоями, проводка на полу, чугунные трубы, окна, с которых уже начало «поддувать», дешевая «китайская» дверь.
«Квартира, конечно, была “убитая”. Но мы планировали с женой потихоньку сделать ремонт, всё обновить, потому что приобрести квартиру с уже готовым ремонтом нам было не по средствам», — комментирует состояние квартиры глава семьи.
Собственник квартиры, Людмила К., сообщила, что данное жилье она приобрела месяц назад, а теперь продает его, чтобы выкупить свою собственную квартиру в новостройке. Кроме того, женщина отметила, что она риелтор по новостройкам, и всю сделку легко проведет сама.
Женщина не дала молодому человеку и слова сказать, сообщив, что сейчас она снова продает ту самую квартиру на Военном шоссе. Срыв сделки она объяснила тем, что покупатель собрался приобрести жилье в ипотеку, а деньги ей нужны прямо сейчас. Молодые люди решили попробовать еще раз. Началась волокита с документами. Людмила сообщила, что она сама разберется со всеми документами. Молодые люди вместе с ней сходили в паспортный стол и взяли справку Ф10, прописанных в квартире не было. Затем Людмила представила все необходимые документы договор
На всякий случай молодые люди перестраховались и отправили копии документов знакомому риелтору. Риелтор сообщила, что с документами всё в порядке и обременений у жилплощади нет.
Приняли окончательное решение брать. Сделка прошла по всем правилам. Деньги, сейф, ключи, ячейка, расписки. После получения всех документов молодая семья, уже будучи собственниками жилья, начала делать ремонт. Сделка состоялась в апреле 2014.
«Визиты вежливости» от родственников Петра Т. начали происходить с завидным постоянством.
«После того, как родственники начали частить с визитами, мы с женой немного напряглись. Уж очень активно они разыскивали этого Петра. И видно, что не просто так», — рассказал покупатель квартиры.
Конечно, такая популярность прошлого владельца не оставила молодых людей спокойными, и они приняли решение пройтись по соседям. Женщина, жившая прямо под ними, сообщила, что этого мужчину она знает, и что он частенько выпивал и топил ее квартиру.
После этого глава семьи позвонил Людмиле. Риелтор сказала, что перед покупкой она собирала информацию о продавце, и ей удалось выяснить, что еще одну квартиру он продавал в ипотеку, а там, по ее словам, «документы тщательно проверяют». На вопрос о разыскивающих его родственниках она ответила, что Петр не хотел ставить их в известность по поводу продажи квартиры.
Через месяц порог злополучной квартиры переступил следователь, который рассказал, что возбуждено дело о пропаже человека, владевшего этой квартирой. Следователю дали телефон Людмилы К.
«Старого владельца квартиры обнаружили в Чугуевском районе. Точнее его останки. А по черепу и еще
Новый владелец квартиры ответил на все вопросы. Следующий допрос произошел уже через полгода, тогда же был составлен протокол об аресте имущества. Выяснилось, что квартиру Людмиле К. продали по поддельным документам, а уже через месяц риелтор перепродала жилье новым владельцам. Молодые люди сомневаются, что Людмила не имеет отношения к этой преступной схеме, однако сама риелтор называет себя не иначе как «жертвой обстоятельств».
В апреле у молодой семьи с грудным ребенком через суд отняли жилплощадь, признав договор «ничтожным». Родственники погибшего Петра тут же выставили молодых людей на улицу.
Семья подала в суд на Людмилу К., лишившую их крыши над головой, но хитрый «черный риелтор» продала свою собственность своих родным, друзьям, знакомым, и по документам у нее уже ничего не было.
«Мы не могли подать на риелтора в суд до тех пор, пока квартира еще находилась в нашей собственности, так как не было состава, а как только договор признали ничтожным, и состав появился, Людмила уже переписала всё свое имущество на других людей. Даже машина, на которой она ездит, по документам ей не принадлежит», — рассказал обманутый глава семьи.
«Конечно же, нужно активизировать полицию и следственный комитет на предмет причастности риелтора к совершению преступления. После этого семье необходимо задействовать некоторые “правовые рычаги” для отчуждения имущества, которое этот риелтор уже успел распродать или переписать. В любом случае проблема решаема, и есть возможности для молодых людей вернуть свои средства. Пусть не сразу, но возможности такие в законодательной базе имеются. Тем более, если они выиграли суд у этой женщины, им необходимо возбудить процедуру банкротства, чтобы финансовый управляющий инициировал расторжение сделок», — прокомментировал РИА VladNews адвокат компании «Правовая гарантия» Игорь Поляков.
Андрей Голубь.