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11:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Рядом с Академическим микрорайоном вспыхнуло 5 гектаров сухой травы

На месте работают две пожарные машины.

Столб белого дыма, поднявшийся над юго-западной окраиной города, напугал сегодня утром жителей Екатеринбурга в целом и Академического микрорайона в частности.

«Неужели леса загорелись? Или цистерна с бензином где-то рванула?» — принялись рассуждать уральцы.

Но, как оказалось, причиной дымовой завесы стала горящая трава. Она вспыхнула в поле за Академическим микрорайоном.

— На площади в 5 гектар горит сухая трава. На месте работает две пожарные машины, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. — По соседству с полем жилых построек нет, поэтому жизни людей пожар не угрожает.

Для понимания, 5 гектар это 50 тысяч квадратных метров. Правда, как пояснили в МЧС, речь идет не о сплошной поверхности, покрытой огнем, а о нескольких отдельных очагах, которые приходится тушить по очереди. Причина возгарания пока устанавливается.

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