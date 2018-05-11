Рядом с Академическим микрорайоном вспыхнуло 5 гектаров сухой травы
На месте работают две пожарные машины.
На месте работают две пожарные машины.
Столб белого дыма, поднявшийся над
«Неужели леса загорелись? Или цистерна с бензином
Но, как оказалось, причиной дымовой завесы стала горящая трава. Она вспыхнула в поле за Академическим микрорайоном.
— На площади в 5 гектар горит сухая трава. На месте работает две пожарные машины, — рассказали в
Для понимания, 5 гектар это 50 тысяч квадратных метров. Правда, как пояснили в МЧС, речь идет не о сплошной поверхности, покрытой огнем, а о нескольких отдельных очагах, которые приходится тушить по очереди. Причина возгарания пока устанавливается.