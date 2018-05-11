Рядом с Академическим микрорайоном вспыхнуло 5 гектаров сухой травы

Столб белого дыма, поднявшийся над юго-западной окраиной города, напугал сегодня утром жителей Екатеринбурга в целом и Академического микрорайона в частности.

«Неужели леса загорелись? Или цистерна с бензином где-то рванула?» — принялись рассуждать уральцы.

Но, как оказалось, причиной дымовой завесы стала горящая трава. Она вспыхнула в поле за Академическим микрорайоном.

— На площади в 5 гектар горит сухая трава. На месте работает две пожарные машины, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. — По соседству с полем жилых построек нет, поэтому жизни людей пожар не угрожает.