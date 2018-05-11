Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в новосибирском колледже

По данным СК, утром 10 мая 2018 года 17-летний студент Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина пришел на занятия, в коридоре колледжа собрал принесенное с собой гладкоствольное ружье, зашел в учебный класс и выстрелил в сокурсника.

После этого он покончил с собой. Раненный в плечо подросток и двое его товарищей, выпрыгнувших в окно, попали в больницу.

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Заведено дело по статье УК РФ «покушение на убийство, совершенное общеопасным способом». По данным прокуратуры, причиной поведения подростка могла стать конфликтная ситуация между учащимися колледжа.

«Подростки с переломами в данный момент находятся в удовлетворительном состоянии, за ними ведется наблюдение и, возможно, уже в понедельник они будут направлены на амбулаторное лечение. Что касается студента с огнестрельным ранением, то он был эвакуирован в Новосибирскую областную больницу и там прооперирован», — сказал собеседник агентства.