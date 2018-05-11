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11:25 (мск), источник: РИА Новости

Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в новосибирском колледже

НОВОСИБИРСК, 11 мая — РИА Новости. Двое учащихся колледжа в Барабинске Новосибирской области, получившие переломы, выпрыгнув из окна при ЧП в четверг, находятся в удовлетворительном состоянии, их раненый однокурсник будет лечиться в областном центре, сообщил РИА Новости в пятницу представитель регионального минздрава.

По данным СК, утром 10 мая 2018 года 17-летний студент Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина пришел на занятия, в коридоре колледжа собрал принесенное с собой гладкоствольное ружье, зашел в учебный класс и выстрелил в сокурсника.

После этого он покончил с собой. Раненный в плечо подросток и двое его товарищей, выпрыгнувших в окно, попали в больницу.

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Заведено дело по статье УК РФ «покушение на убийство, совершенное общеопасным способом». По данным прокуратуры, причиной поведения подростка могла стать конфликтная ситуация между учащимися колледжа.

«Подростки с переломами в данный момент находятся в удовлетворительном состоянии, за ними ведется наблюдение и, возможно, уже в понедельник они будут направлены на амбулаторное лечение. Что касается студента с огнестрельным ранением, то он был эвакуирован в Новосибирскую областную больницу и там прооперирован», — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, один из подростков, которому уже исполнилось 18 лет, после выстрела его 17-летнего однокурсника получил огнестрельное ранение плеча. Видя стреляющего, трое подростков выпрыгнули из окна второго этажа. Один из них не пострадал, другой получил перелом голеностопных суставов обеих ног, третий — перелом стопы.

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