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11:24 (мск), источник: Интерфакс

Подросток утонул в реке в Свердловской области, упав с оторвавшейся льдины

Екатеринбург. 11 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Спасатели в пятницу нашли тело 14-летнего мальчика, который утонул в реке Синячиха в Свердловской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в четверг. Подросток вышел на лед, который еще сохраняется местами у берега. Лед треснул и осколок льдины, на котором был школьник, понесло течением по бурной реке, говорится в сообщении.

Мальчик не удержался и оказался в воде. На берегу был его одноклассник, который и сообщил о происшествии по телефону «112».

Спасатели организовали поиски на водоеме, которые осложнялись сильным течением. Тело подростка было обнаружено в 500 метрах от места происшествия. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.

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