Подросток утонул в реке в Свердловской области, упав с оторвавшейся льдины
Екатеринбург. 11 мая.
Екатеринбург. 11 мая.
По данным ведомства, инцидент произошел в четверг. Подросток вышел на лед, который еще сохраняется местами у берега. Лед треснул и осколок льдины, на котором был школьник, понесло течением по бурной реке, говорится в сообщении.
Мальчик не удержался и оказался в воде. На берегу был его одноклассник, который и сообщил о происшествии по телефону «112».
Спасатели организовали поиски на водоеме, которые осложнялись сильным течением. Тело подростка было обнаружено в 500 метрах от места происшествия. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.