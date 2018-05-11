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11:19 (мск), источник: РИА Новости

СК завел новое уголовное дело на гражданскую жену полковника Захарченко

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о фальсификации доказательств в отношении Анастасии Пестриковой — гражданской жены скандально известного полковника Дмитрия Захарченко, сообщил представитель Минфина РФ в Хамовническом суде Москвы.

Источник: РИА Новости

Об этом стало известно в ходе заседания, где рассматривается иск девушки о взыскании с государства 3 миллионов рублей за незаконное уголовное преследование (ранее СК РФ заподозрил ее в хищении, но потом снял обвинения). Представитель Минфина, который является ответчиком по этому иску, и попросил приобщить к делу постановление о новом уголовном деле.

«Дело возбуждено Следственным комитетом РФ 10 мая по статье 303 УК РФ (Фальсификация доказательств)», — уточнил он РИА Новости, отказавшись от подробных комментариев.

Адвокат Пестриковой Валерия Тунникова также отказалась от комментариев, поскольку о возбуждении дела сама узнала лишь в ходе судебного заседания.

Судья Герман Бугынин приобщил документ о возбуждении нового уголовного дела, а также по просьбе представителя Минфина привлек к гражданскому иску девушки Генпрокуратуру в качестве третьего лица, поскольку именно надзорное ведомство прекращало прошлое уголовное преследование в отношении Пестриковой.

В конце сентября прошлого года Пестрикову задержали в аэропорту Самары при попытке вылететь на Кипр за своим ребенком, где тот находился с друзьями семьи.

Задержание было оформлено в рамках дела о мошенничестве — СК РФ заподозрил ее в попытке хищения 16 миллионов долларов у своей знакомой Лилии Горшковой. В результате Пестрикова провела 48 часов в изоляторе временного содержания на Петровке в Москве.

Следствие утверждало, что источником указанных средств является полковник Захарченко.

Эти деньги ранее были арестованы в рамках уголовного дела против экс-полицейского на счетах ВТБ 24, открытых на имя Горшковой.

Впоследствии адвокат семьи Захарченко Валерия Тунникова сообщила РИА Новости, что дело Пестриковой закрыли за отсутствием состава преступления. Теперь Пестрикова пытается взыскать с государства моральный и имущественный вред (расходы на адвокатов).

Суд утвердил решение о конфискации имущества полковника Захарченко
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