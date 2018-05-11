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11:50 (мск), источник: Фонтанка

С горящего судна в Кронштадте эвакуировали 50 человек

Дымящая резина выгнала с гидрографа «Ромуальд Муклевич» 50 человек, пожар ликвидирован.

Уплотнительные резинки на гидрографе «Ромуальд Муклевич» загорелись во время сварочных работ. С судна, которое стоит в доках «Кронштадтского морского завода», вывели 50 человек.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Западного военного округа, задымление началось утром 11 мая в одном из трюмных помещений во время сварочных работ. В 09:35, по информации от военных, задымление было ликвидировано, в настоящее время судно проветривают. Личный состав не пострадал, материальный ущерб судну не причинен. На гидрографе не было горюче-смазочных материалов.

По информации «Фонтанки», с «Муклевича» вывели 50 человек, это экипаж и рабочие завода.

Отметим, данные МЧС довольно сильно отличаются от сведений, предоставленных в ЗВО. Так, спасатели сообщали, что пожару к десяти утра присвоили второй, повышенный номер сложности. В региональном управлении МЧС уточняли, что на месте работают 129 пожарных.

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