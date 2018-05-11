С горящего судна в Кронштадте эвакуировали 50 человек

Уплотнительные резинки на гидрографе «Ромуальд Муклевич» загорелись во время сварочных работ. С судна, которое стоит в доках «Кронштадтского морского завода», вывели 50 человек.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Западного военного округа, задымление началось утром 11 мая в одном из трюмных помещений во время сварочных работ. В 09:35, по информации от военных, задымление было ликвидировано, в настоящее время судно проветривают. Личный состав не пострадал, материальный ущерб судну не причинен. На гидрографе не было горюче-смазочных материалов.

По информации «Фонтанки», с «Муклевича» вывели 50 человек, это экипаж и рабочие завода.