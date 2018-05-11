С горящего судна в Кронштадте эвакуировали 50 человек
Дымящая резина выгнала с гидрографа «Ромуальд Муклевич» 50 человек, пожар ликвидирован.
Дымящая резина выгнала с гидрографа «Ромуальд Муклевич» 50 человек, пожар ликвидирован.
Уплотнительные резинки на гидрографе «Ромуальд Муклевич» загорелись во время сварочных работ. С судна, которое стоит в доках «Кронштадтского морского завода», вывели 50 человек.
Как сообщили «Фонтанке» в
По информации «Фонтанки», с «Муклевича» вывели 50 человек, это экипаж и рабочие завода.
Отметим, данные МЧС довольно сильно отличаются от сведений, предоставленных в ЗВО. Так, спасатели сообщали, что пожару к десяти утра присвоили второй, повышенный номер сложности. В региональном управлении МЧС уточняли, что на месте работают 129 пожарных.