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12:01 (мск), источник: АиФ Уфа

В Уфе врача-терапевта обвиняют в подделке документов

Женщина признала свою вину.

В Уфе 68-летнюю врача терапевта обвиняют в подделке медицинских документов. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, в сентябре 2017 года врач уфимской поликлиники № 44 внесла ложные сведения в медицинские карты 5 пациентов о якобы проведенных обследованиях в рамках диспансеризации. На самом деле обследования проведены не были.

Для искусственного завышения показателей своей работы подложные документы направлялись в страховые медицинские организации. За каждого пациента поликлиника получала от 1,5 до 2 тысяч рублей.

Обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело направят в суд.

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