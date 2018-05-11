В Уфе врача-терапевта обвиняют в подделке документов
Женщина признала свою вину.
Женщина признала свою вину.
В Уфе 68-летнюю врача терапевта обвиняют в подделке медицинских документов. Возбуждено уголовное дело, сообщает
По версии следствия, в сентябре 2017 года врач уфимской поликлиники № 44 внесла ложные сведения в медицинские карты 5 пациентов о якобы проведенных обследованиях в рамках диспансеризации. На самом деле обследования проведены не были.
Для искусственного завышения показателей своей работы подложные документы направлялись в страховые медицинские организации. За каждого пациента поликлиника получала от 1,5 до 2 тысяч рублей.
Обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело направят в суд.