Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Политолог: Киев превращает Одессу во второй Севастополь
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Трехлетняя девочка с синдромом Дауна стала моделью
Мягкая почва защитила Пизанскую башню от землетрясений
Маша Малиновская экстремально похудела
Как разведчик с протезом стал легендойРусский Рэмбо и Человек-война — десятого мая Герою России, подполковнику ВДВ Анатолию Лебедю исполнилось бы 55 лет
Муж Леры Кудрявцевой умилил соцсети фото с беременной женой
Галина Юдашкина показала подросших сыновей
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Воробьеву звезды не светят. Россия проиграла Чехии
Вратарь «Спартака» получил серьёзную травму и пропустит ЧМ-2018
Суд в Гааге вынес прецедентное решение по спору с РФ из-за Крыма
21-летняя туристка из России погибла в Черногории
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Пользу грецких орехов подтвердили научно
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
10Историческая встреча лидеров двух Корей
12:12 (мск), источник: Prokazan.ru

В РТ на трассе байкер не справился с управлением и опрокинулся в кювет: 2 человека погибли

В Альметьевском районе РТ произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста, сообщили в пресс-службе МВД РТ.

Авария произошла накануне в 23.00 на 250 км автодороги Казань — Оренбург.

 — 36-летний водитель мотоцикла «Кавасаки» не справился с управлением и на скорости опрокинулся в кювет, — сообщили в МВД.

Отмечается, что водитель не имел соответствующей категории на право управления, мотоцикл не был зарегистрирован в установленном законом порядке и не имел государственного регистрационного знака.

В результате ДТП водитель мотоцикла и его 42-летний пассажир от полученных травм скончались на месте.

Все новости региона
В Казани сотрудник ГИБДД погиб, пытаясь остановить нарушителя на BMW
Минюст России не признал решение суда о «компенсациях за Крым»
Почему Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения»
В Мурманске побит температурный рекорд 1948 года
Дагестанские полицейские устроили дуэль на табельном оружии
«Газпром» задержал на три месяца выплату дивидендов Миллеру
Израиль показал видео удара по комплексу «Панцирь-С1» в Сирии
На ПМЭФ впервые с 2014 года выступит американский чиновник
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Воробьеву звезды не светят. Россия проиграла Чехии Все четыре шайбы нашего соперника были заброшены при участии звезд «Бостона», которые прибыли в расположение команды вчера ранним утром
Авто
Первый «джип» Rolls-Royce — все подробности Компания Rolls-Royce представила один из самых роскошных кроссоверов в мире
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Пригожин раскритиковал выступление Юлии Самойловой Представительница России не смогла набрать достаточное количество баллов, чтобы продолжить участие в конкурсе
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь