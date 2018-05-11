В РТ на трассе байкер не справился с управлением и опрокинулся в кювет: 2 человека погибли

Авария произошла накануне в 23.00 на 250 км автодороги Казань — Оренбург.

— 36-летний водитель мотоцикла «Кавасаки» не справился с управлением и на скорости опрокинулся в кювет, — сообщили в МВД.

Отмечается, что водитель не имел соответствующей категории на право управления, мотоцикл не был зарегистрирован в установленном законом порядке и не имел государственного регистрационного знака.