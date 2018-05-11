22-летняя челнинка утонула в Каме
22-летняя девушка утонула в Каме, сообщает
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
22-летняя девушка утонула в Каме, сообщает
Тело молодой жительницы автограда обнаружили в реке рыбаки вечером 9 мая. Родственники опознали погибшую по одежде и браслету. По их словам, 22 марта вечером девушка ушла с работы и домой не вернулась. При этом в тот же вечер на мосту Нижнекамской ГЭС прохожие обнаружили ее верхнюю одежду и сумку с документами.
Назначена