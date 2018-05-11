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12:46 (мск), источник: АиФ Казань

22-летняя челнинка утонула в Каме

22-летняя девушка утонула в Каме, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Источник: Аргументы и факты

Тело молодой жительницы автограда обнаружили в реке рыбаки вечером 9 мая. Родственники опознали погибшую по одежде и браслету. По их словам, 22 марта вечером девушка ушла с работы и домой не вернулась. При этом в тот же вечер на мосту Нижнекамской ГЭС прохожие обнаружили ее верхнюю одежду и сумку с документами.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причину смерти девушки.

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