22-летняя челнинка утонула в Каме

Тело молодой жительницы автограда обнаружили в реке рыбаки вечером 9 мая. Родственники опознали погибшую по одежде и браслету. По их словам, 22 марта вечером девушка ушла с работы и домой не вернулась. При этом в тот же вечер на мосту Нижнекамской ГЭС прохожие обнаружили ее верхнюю одежду и сумку с документами.