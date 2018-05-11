Восемь часов спасения: в крымских горах одессит упал с 15-метровой высоты

«По прибытии, учитывая состояние горной дороги, сложные метеорологические условия в районе поиска, спасателями было принято решение запросить дополнительные силы и средства для проведения спасательных работ. К месту поисков выехало два сотрудника Алуштинского отделения “РОССОЮЗСПАС” на автомобиле повышенной проходимости, а также специалисты Симферопольского АСО в составе четырех человек», — сообщают спасатели.

Операция по спасению туриста на горе Демерджи.

На месте с пострадавшим удалось установить голосовой контакт, после чего с помощью специальных носилок он был поднят к служебному автомобилю, на котором его доставили в село Лаванда, где уже ожидала бригада скорой помощи.

Операция по спасению туриста продолжалась восемь часов.