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18:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Калининградец разбил автомобиль должника

В Калининграде задержали 45-летнего мужчину, который повредил чужой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Источник: Комсомольская правда

Инцидент произошел на улице О. Кошевого. Злоумышленник камнем разбил заднее ветровое стекло своего оппонента, а также боковые стекла и дворники. Ущерб составил свыше 20 тысяч рублей.

— По предварительной информации, конфликт между мужчинами произошел на почве финансовых разногласий, — рассказали в полиции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

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