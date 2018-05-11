Калининградец разбил автомобиль должника

Источник: Комсомольская правда

Инцидент произошел на улице О. Кошевого. Злоумышленник камнем разбил заднее ветровое стекло своего оппонента, а также боковые стекла и дворники. Ущерб составил свыше 20 тысяч рублей.

— По предварительной информации, конфликт между мужчинами произошел на почве финансовых разногласий, — рассказали в полиции.