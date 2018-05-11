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12:21 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже разыскивают водителя, который сбил подростка на переходе и скрылся

Полиция просит откликнуться очевидцев происшествия.

Источник: РИА "Новости"

Воронежские полицейские разыскивают водителя, который сбил 16-летнего парня на регулируемом пешеходном переходе и скрылся. Авария произошла вчера, 10 мая, в 7:45 на бульваре Победы у дома № 6.

Как рассказали «Вести-Воронеж» в отделе пропаганды ОБДПС ГИБДД по городу, подросток переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, когда на него налетел неизвестный водитель на неустановленном авто. После ДТП автомобилист скрылся.

Пешеход с полученными травмами самостоятельно обратился в детскую больницу № 2. После оказания медпомощи его отпустили домой.

Сейчас стражи порядка ведут поиски сбежавшего водителя и просят откликнуться очевидцев аварии по телефону: 2696036 — дежурная часть ГИБДД.

Также правоохранители просят воронежцев быть осторожными на дороге. Даже если на светофоре загорелся разрешающий сигнал — не выходите на зебру, пока не убедитесь, что автомобилисты остановились и вас пропускают. Часто бывает, что водители в последние секунды, на мигающий сигнал, пытаются совершить манёвры и проскочить.

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