В Воронеже разыскивают водителя, который сбил подростка на переходе и скрылся

Источник: РИА "Новости"

Воронежские полицейские разыскивают водителя, который сбил 16-летнего парня на регулируемом пешеходном переходе и скрылся. Авария произошла вчера, 10 мая, в 7:45 на бульваре Победы у дома № 6.

Как рассказали «Вести-Воронеж» в отделе пропаганды ОБДПС ГИБДД по городу, подросток переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, когда на него налетел неизвестный водитель на неустановленном авто. После ДТП автомобилист скрылся.

Пешеход с полученными травмами самостоятельно обратился в детскую больницу № 2. После оказания медпомощи его отпустили домой.

Сейчас стражи порядка ведут поиски сбежавшего водителя и просят откликнуться очевидцев аварии по телефону: 2696036 — дежурная часть ГИБДД.