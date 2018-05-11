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12:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Минске хулиганы повредили автомобиль и избили водителя

ЧП произошло поздно вечером 9 мая. Возле дома № 16 по улице Ленина хулиганы повредили автомобиль «Мазда», а водителя избили.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает guvd.gov.by, мужчина остановился на светофоре, и вдруг услышал удар по своему автомобилю. Он вышел из машины и увидел компанию молодых парней. Мужчина сделал им замечание, на которое они отреагировали агрессивно — водитель «Мазды» получил травмы.

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Сейчас проводится проверка и милиция ищет очевидцев. Если Вы узнали людей на видео или знаете что-либо о том, где их найти, обращайтесь в Ленинское РУВД или сообщите информацию по телефонам: (029) 669−49−32,(029) 123−21−01 либо 102. Гарантируется конфиденциальность.

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