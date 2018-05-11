В Минске хулиганы повредили автомобиль и избили водителя

Как сообщает guvd.gov.by, мужчина остановился на светофоре, и вдруг услышал удар по своему автомобилю. Он вышел из машины и увидел компанию молодых парней. Мужчина сделал им замечание, на которое они отреагировали агрессивно — водитель «Мазды» получил травмы.

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