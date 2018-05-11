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12:23 (мск), источник: VN.ru

Renault подбил скорую помощь у штаба Сибирского военного округа

Легковушка Renault не пропустила реанимобиль у здания штаба Сибирского военного округа в Новосибирске. По проезжей части разлилось машинное масло.

ДТП произошло в пятницу, 11 мая, около 15 часов на пересечении Красного проспекта и улицы Державина, рассказал VN.ru очевидец. По его словам, скорая помощь выезжала с Державина на проспект, по которому следовала иномарка. Ее водитель не пропустил скорую и, как результат, автомобили столкнулись. Были ли в этот момент на реанимобиле включены спецсигналы — не сообщается.

По предварительной информации, пострадавших в аварии нет. Машины получили незначительные повреждения — у скорой помощи помято крыло, Renault лишился фары и повредил фальшрадиаторную решетку. На месте аварии образовалась масляная лужа.

Автомобили скорой помощи нередко становятся участниками ДТП в Новосибирске, при этом страдают как медработники, так и пациенты. В августе прошлого года на улице Первомайской перевернулся реанимобиль. Из его салона вывалился на дорогу пожилой мужчина, которого везли в больницу с травмированной головой и переломами. Травмы также получили врачи и водитель скорой помощи.

Круглосуточное оказание скорой медицинской помощи на территории Новосибирской области оказывают более 260 бригад. По состоянию на конец 2017 года в службе работают почти три тысячи человек.

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