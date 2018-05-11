СК начал проверку после пожара на судне в Кронштадте

— На место выехала следственная группа под руководством руководителя следственного отдела в составе следователей и криминалистов, — говорится в сообщении пресс-службы Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ. — Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий, способствовавших данному происшествию.

ЧП на корабле случилось сегодня утром — предположительно во время сварочных работ в трюме. Судно заволокло дымом, с него эвакуировали 10 человек. К счастью, никто не пострадал, однако на борьбу с огнем отправили 129 спасателей и 29 единиц техники. Горючих материалов на судне не было — оно в ремонте с 2016 года.