СК начал проверку после пожара на судне в Кронштадте
Петербургский следственный отдел на транспорте начал проверку по факту пожара на гидрографическом судне «Ромуальд Муклевич», стоящем на ремонте в доке Кронштадского морского завода.
Петербургский следственный отдел на транспорте начал проверку по факту пожара на гидрографическом судне «Ромуальд Муклевич», стоящем на ремонте в доке Кронштадского морского завода.
— На место выехала следственная группа под руководством руководителя следственного отдела в составе следователей и криминалистов, — говорится в сообщении
ЧП на корабле случилось сегодня утром — предположительно во время сварочных работ в трюме. Судно заволокло дымом, с него эвакуировали 10 человек. К счастью, никто не пострадал, однако на борьбу с огнем отправили 129 спасателей и 29 единиц техники. Горючих материалов на судне не было — оно в ремонте с 2016 года.