В Камышине задержан закладчик наркотиков
В Камышине полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. Подозреваемый, 31-летний житель Волгограда, был задержан после закладки наркотического средства в тайник в одном из дворов города.
В Камышине полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. Подозреваемый, 31-летний житель Волгограда, был задержан после закладки наркотического средства в тайник в одном из дворов города.
Оперативники изъяли из так называемой закладки 10 свертков с запрещенным веществом. Исследование, проведенное специалистами
В Иловлинском районе по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 20-летнюю девушку. В полицию обратилась 19-летняя жительница поселка, она сообщила, что на улице к ней подошла незнакомая девушка и открыто похитила у нее сотовый телефон. Полицейские по горячим следам задержали злоумышленницу, ей оказалась 20-летняя жительница того же поселка. Свою вину задержанная признала, по данному факту пока проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Дубовском районе зафиксирован факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан. 33-летний местный житель прописал в своем доме двоих граждан, приехавших из Узбекистана. Данные лица фактически никогда не проживали по месту регистрации и в настоящий момент их местонахождение неизвестно.
Уважаемые жители Волгограда и области, напоминаем вам, что такие действия преследуются уголовным законодательством. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина на территории Российской Федерации влечет за собой ответственность в виде крупных денежных штрафов и лишения свободы на срок до 3 лет.