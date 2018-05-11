В Камышине задержан закладчик наркотиков

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Оперативники изъяли из так называемой закладки 10 свертков с запрещенным веществом. Исследование, проведенное специалистами экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области, показала, что вещество является наркотическим, его количества хватило бы для изготовления порядка 350 разовых доз. Установлено, что мужчина приехал в Камышин из областного центра с целью распространения наркотиков бесконтактным способом и проживал в арендованной квартире. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы. В настоящее время задержанный находится под стражей.

В Иловлинском районе по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 20-летнюю девушку. В полицию обратилась 19-летняя жительница поселка, она сообщила, что на улице к ней подошла незнакомая девушка и открыто похитила у нее сотовый телефон. Полицейские по горячим следам задержали злоумышленницу, ей оказалась 20-летняя жительница того же поселка. Свою вину задержанная признала, по данному факту пока проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Дубовском районе зафиксирован факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан. 33-летний местный житель прописал в своем доме двоих граждан, приехавших из Узбекистана. Данные лица фактически никогда не проживали по месту регистрации и в настоящий момент их местонахождение неизвестно.