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12:35 (мск), источник: Pro Город Самара

В Тольятти собака искусала 6-летнего ребенка

В Тольятти за майские праздники было зафиксировано несколько случаев нападения домашних животных на их владельцев.

Один из них произошел в Автозаводском районе. Как пишет 63.ru, там домашняя собака искусала 6-летнего мальчика. В результате случившегося у ребенка оказался поврежден глаз. Ему вызвали скорую помощь. Медики увезли пострадавшего в травмпункт.

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