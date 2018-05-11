В Тольятти собака искусала 6-летнего ребенка

Один из них произошел в Автозаводском районе. Как пишет 63.ru, там домашняя собака искусала 6-летнего мальчика. В результате случившегося у ребенка оказался поврежден глаз. Ему вызвали скорую помощь. Медики увезли пострадавшего в травмпункт.