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12:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Размытую дорогу на севере Омской области отремонтируют до 1 июля

На работы выделят 15 млн рублей.

Региональные власти продолжают бороться с ЧП на севере области. Напомним, на участке Муромцево — Низовое — Гузенево в конце апреля размыло дорогу, а жители семи населенных пунктов оказались отрезаны от большой земли.

Как сообщили в облправительстве, автобусные маршруты уже возобновили — транспорт пустили через соседнюю деревню Самохвалово. С 9 мая машины направили по объездной дороге, которую возвели рабочие.

По информации чиновников, на устройство объезда потребовалось 3 тысячи кубометров грунта и 250 тонн щебня. Специалисты установили водопропускную трубу, барьерные ограждения и дорожные знаки.

— В настоящее время специалисты дорожно-строительного управления провели необходимые расчеты для разработки проектно-сметной документации. На восстановление разрушенного полотна потребуется устройство двух водопропускных труб диаметром 2 метра, отсыпка земляного полотна выстой до 8 метров, а также установка дорожных знаков и ограждений, — рассказали в пресс-службе регионального правительства.

На ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации из областного дорожного фонда выделили 15 миллионов рублей. Завершить работы власти планируют до 1 июля.

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