Размытую дорогу на севере Омской области отремонтируют до 1 июля
На работы выделят 15 млн рублей.
На работы выделят 15 млн рублей.
Региональные власти продолжают бороться с ЧП на севере области. Напомним, на участке Муромцево — Низовое — Гузенево в конце апреля размыло дорогу, а жители семи населенных пунктов оказались отрезаны от большой земли.
Как сообщили в облправительстве, автобусные маршруты уже возобновили — транспорт пустили через соседнюю деревню Самохвалово. С 9 мая машины направили по объездной дороге, которую возвели рабочие.
— В настоящее время специалисты
На ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации из областного дорожного фонда выделили 15 миллионов рублей. Завершить работы власти планируют до 1 июля.