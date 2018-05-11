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12:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске ищут по фото мужчину, забравшего из банкомата чужие 160 тысяч

Всех, кто его узнал, просят позвонить по телефону 02.

Источник: 55.мвд.рф

Омская полиция расследует дело о краже из банкомата. Как сообщили в силовом ведомстве, туда поступило заявление от представителя банка: некто похитил у клиента финансового учреждения 160 тысяч рублей.

По информации следствия, преступление произошло в декабре 2017 года. Омич попытался внести на свой счет крупную сумму через банкомат, установленный в торговом центре на улице Березовского.

— В результате технического сбоя операция завершена не была — купюры остались в купюроприемнике, — рассказали в полиции. — Гражданин, заметив неисправность, связался с технической поддержкой банка и ненадолго отошел. Во время его отсутствия к банкомату подошел неизвестный гражданин, при помощи посторонних предметов отжал шторку и забрал денежные средства.

После внутренней проверки банк вернул похищенные 160 тысяч рублей законному владельцу, а видеозапись происшествия вместе с заявлением направили в полицию.

Полиция ищет подозреваемого. Всех, кто знает личность человека, попавшего в кадр видеокамеры, просят сообщить по телефонам: 79−32−00, 79−25−75.

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