В Омске ищут по фото мужчину, забравшего из банкомата чужие 160 тысяч
Всех, кто его узнал, просят позвонить по телефону 02.
Всех, кто его узнал, просят позвонить по телефону 02.
Омская полиция расследует дело о краже из банкомата. Как сообщили в силовом ведомстве, туда поступило заявление от представителя банка: некто похитил у клиента финансового учреждения 160 тысяч рублей.
По информации следствия, преступление произошло в декабре 2017 года. Омич попытался внести на свой счет крупную сумму через банкомат, установленный в торговом центре на улице Березовского.
— В результате технического сбоя операция завершена не была — купюры остались в купюроприемнике, — рассказали в полиции. — Гражданин, заметив неисправность, связался с технической поддержкой банка и ненадолго отошел. Во время его отсутствия к банкомату подошел неизвестный гражданин, при помощи посторонних предметов отжал шторку и забрал денежные средства.
После внутренней проверки банк вернул похищенные 160 тысяч рублей законному владельцу, а видеозапись происшествия вместе с заявлением направили в полицию.
Полиция ищет подозреваемого. Всех, кто знает личность человека, попавшего в кадр видеокамеры, просят сообщить по телефонам: 79−32−00, 79−25−75.