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12:56 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Усть-Куте передано в суд дело о возгорании резервуара с остатками нефтепродуктов

Завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах) по факту возгорании резервуара с остатками нефтепродуктов в Усть-Куте.

Об этом 11 мая 2018 года сообщает пресс-служба Следственного комитета по Иркутской области. Уголовное дело направлено в Усть-Кутский городской суд.

Напомним, 11 августа 2017 года около 11 часов на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение о возгорании резервуара с остатками нефтепродуктов. Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь, перекинувшийся на рядом стоящую машину с вакуумной установкой, которая в это время перекачивала остатки нефтепродуктов для дальнейшей транспортировки. Предварительным следствием установлена вина механика Усть-Кутского цеха АО «Иркутскнефтепродукт», действия которого повлекли воспламенение топливо- и газовоздушной смеси на взрывоопасном объекте. В результате пренебрежительного отношения механика к правилам безопасности серьезно пострадали трое рабочих.

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