В Усть-Куте передано в суд дело о возгорании резервуара с остатками нефтепродуктов

Напомним, 11 августа 2017 года около 11 часов на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение о возгорании резервуара с остатками нефтепродуктов. Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь, перекинувшийся на рядом стоящую машину с вакуумной установкой, которая в это время перекачивала остатки нефтепродуктов для дальнейшей транспортировки. Предварительным следствием установлена вина механика Усть-Кутского цеха АО «Иркутскнефтепродукт», действия которого повлекли воспламенение топливо- и газовоздушной смеси на взрывоопасном объекте. В результате пренебрежительного отношения механика к правилам безопасности серьезно пострадали трое рабочих.