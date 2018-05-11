В Геленджике обнаружены тела убитых супругов из Ростова-на-Дону
Тела нашли на территории автокемпинга в районе села
Тела нашли на территории автокемпинга в районе села
Как сообщили «Югополису» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю, в правоохранительные органы Геленджика вечером 7 мая поступило сообщение об обнаружении тел 35-летней женщины и ее 36-летнего супруга с признаками насильственной смерти. По данным следствия, вечером 7 мая в палатке на территории автокемпинга в районе села
Следственный отдел по городу Геленджику краевого управления СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух лиц.
В качестве одной из версий рассматривается возможность убийства женщины ее супругом, который впоследствии совершил самоубийство. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.