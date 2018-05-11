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15:48 (мск), источник: Югополис

​В Геленджике обнаружены тела убитых супругов из Ростова-на-Дону

Тела нашли на территории автокемпинга в районе села Архипо-Осиповка.

Как сообщили «Югополису» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю, в правоохранительные органы Геленджика вечером 7 мая поступило сообщение об обнаружении тел 35-летней женщины и ее 36-летнего супруга с признаками насильственной смерти. По данным следствия, вечером 7 мая в палатке на территории автокемпинга в районе села Архипо-Осиповка отдыхающие обнаружили женщину с ножевым ранением шеи и мужчину с огнестрельным ранением головы и сообщили в правоохранительные органы.

Следственный отдел по городу Геленджику краевого управления СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух лиц.

В качестве одной из версий рассматривается возможность убийства женщины ее супругом, который впоследствии совершил самоубийство. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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