​В Геленджике обнаружены тела убитых супругов из Ростова-на-Дону

Как сообщили «Югополису» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю, в правоохранительные органы Геленджика вечером 7 мая поступило сообщение об обнаружении тел 35-летней женщины и ее 36-летнего супруга с признаками насильственной смерти. По данным следствия, вечером 7 мая в палатке на территории автокемпинга в районе села Архипо-Осиповка отдыхающие обнаружили женщину с ножевым ранением шеи и мужчину с огнестрельным ранением головы и сообщили в правоохранительные органы.