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13:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Пьяный челябинец сбежал с лотком колбасы

Его отыскали до того, как он съел товар.

8 мая в дежурную часть Миасса позвонил водитель продуктовой «Газели». Рассказал, что пока отлучился разгрузить товар в магазин, кто-то прокрался в кузов и вынес лоток с колбасой. Разыскивать подозреваемого отправился наряд Росгвардии.

Водитель вспомнил: видел, как возле его машины крутился парень и разглядывал кузов. Получив приметы подозреваемого, бойцы вневедомственной охраны поехали по ближайшим дворам. Спустя несколько минут заметили заходящего в подъезд гражданина, схожего с приметами.

— Во время беседы мужчина сознался. Колбасу он успел спрятать, пришлось вернуть. Мы передали его полицейским. В момент правонарушения он был пьян. За кражу ему грозит до двух лет лишения свободы, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

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