Пьяный челябинец сбежал с лотком колбасы
Его отыскали до того, как он съел товар.
Его отыскали до того, как он съел товар.
8 мая в дежурную часть Миасса позвонил водитель продуктовой «Газели». Рассказал, что пока отлучился разгрузить товар в магазин,
Водитель вспомнил: видел, как возле его машины крутился парень и разглядывал кузов. Получив приметы подозреваемого, бойцы вневедомственной охраны поехали по ближайшим дворам. Спустя несколько минут заметили заходящего в подъезд гражданина, схожего с приметами.
— Во время беседы мужчина сознался. Колбасу он успел спрятать, пришлось вернуть. Мы передали его полицейским. В момент правонарушения он был пьян. За кражу ему грозит до двух лет лишения свободы, — сообщили в