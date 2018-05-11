Пьяный челябинец сбежал с лотком колбасы

8 мая в дежурную часть Миасса позвонил водитель продуктовой «Газели». Рассказал, что пока отлучился разгрузить товар в магазин, кто-то прокрался в кузов и вынес лоток с колбасой. Разыскивать подозреваемого отправился наряд Росгвардии.

Водитель вспомнил: видел, как возле его машины крутился парень и разглядывал кузов. Получив приметы подозреваемого, бойцы вневедомственной охраны поехали по ближайшим дворам. Спустя несколько минут заметили заходящего в подъезд гражданина, схожего с приметами.