В калининградском торговом центре прокуратура обнаружила мангал с открытым огнём
После трагедии в Кемерово прокуратура Калининградской области проверила 276 мест массового скопления людей и выявила более 1500 нарушений требований безопасности.
После трагедии в Кемерово прокуратура Калининградской области проверила 276 мест массового скопления людей и выявила более 1500 нарушений требований безопасности.
В одном из помещений обнаружили мангал с открытым огнём. Об этом рассказал прокурор региона Сергей Хлопушин на
Сотрудники прокуратуры и Госпожнадзора проверили в области 44 торговых центра. Из них 13 пришлось закрыть до исправления недостатков в системе противопожарной безопасности.
«Мы вынесли 121 представление об устранении нарушений. В суд направлены более 180 административных дел на сумму 243 тысячи рублей. Нам пришлось через суд закрыть 16 заведений
По словам прокурора, основными нарушениями стали препятствия на пути эвакуации, отсутствие инструкций и средств пожарной безопасности и наличие горючих материалов в отделке помещений. Следующий этап проверки затронет органы, которые выдали разрешения на эксплуатацию торговых центров.
«Мы будем проверять надзорные органы. Вопрос о безопасности граждан очень серьёзный. На нарушения также повлияли надзорные каникулы — проверок в заведениях не было», — отметил Хлопушин.
По словам прокурора, в области есть заведения, где не найдено никаких нарушений пожарной безопасности. В некоторых ТЦ недостатки незначительные — сейчас они работают в штатном режиме.
«Нарушения в основном в частных магазинах: предприниматели экономят на средствах пожарной безопасности. Бюджетные организации тщательнее контролируют свои заведения — должностные лица в этом отношении более ответственны», — подчеркнул Хлопушин.
В конце апреля в Калининграде закрыли несколько торговых центров