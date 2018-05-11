В калининградском торговом центре прокуратура обнаружила мангал с открытым огнём

Источник: Клопс.ru

В одном из помещений обнаружили мангал с открытым огнём. Об этом рассказал прокурор региона Сергей Хлопушин на пресс-конференции в пятницу, 11 мая.

Сотрудники прокуратуры и Госпожнадзора проверили в области 44 торговых центра. Из них 13 пришлось закрыть до исправления недостатков в системе противопожарной безопасности.

«Мы вынесли 121 представление об устранении нарушений. В суд направлены более 180 административных дел на сумму 243 тысячи рублей. Нам пришлось через суд закрыть 16 заведений из-за серьёзных нарушений. Один кинотеатр (не уточнил) оперативно устранил недостатки, и сейчас он работает», — отметил Хлопушин.

По словам прокурора, основными нарушениями стали препятствия на пути эвакуации, отсутствие инструкций и средств пожарной безопасности и наличие горючих материалов в отделке помещений. Следующий этап проверки затронет органы, которые выдали разрешения на эксплуатацию торговых центров.

«Мы будем проверять надзорные органы. Вопрос о безопасности граждан очень серьёзный. На нарушения также повлияли надзорные каникулы — проверок в заведениях не было», — отметил Хлопушин.

По словам прокурора, в области есть заведения, где не найдено никаких нарушений пожарной безопасности. В некоторых ТЦ недостатки незначительные — сейчас они работают в штатном режиме.

«Нарушения в основном в частных магазинах: предприниматели экономят на средствах пожарной безопасности. Бюджетные организации тщательнее контролируют свои заведения — должностные лица в этом отношении более ответственны», — подчеркнул Хлопушин.