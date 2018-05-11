Пропавшего в Чапаевске ребенка нашли на улице в Самаре

Напомним, Артем Журавлев ушел из школы в Чапаевске утром 6 мая. Его искали на протяжении пяти суток полиция и добровольцы. В группе Самарского подразделения «Лизы Алерт» указывалось, что мальчик может быть дезориентирован.

В итоге ребенка нашли 10 мая. Как уточнили в ГУ МВД России по Самарской области, мальчика, похожего по приметам, обнаружили на улице в Советском районе Самары. Сейчас с ребенком работают психологи.

Причины побега, а также точный маршрут его передвижения и конечная цель остаются неясными.