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13:33 (мск), источник: Volga News

Пропавшего в Чапаевске ребенка нашли на улице в Самаре

В четверг, 10 мая, в Самаре нашли 11-летнего ребенка, который пропал еще 6 мая.

Напомним, Артем Журавлев ушел из школы в Чапаевске утром 6 мая. Его искали на протяжении пяти суток полиция и добровольцы. В группе Самарского подразделения «Лизы Алерт» указывалось, что мальчик может быть дезориентирован.

В итоге ребенка нашли 10 мая. Как уточнили в ГУ МВД России по Самарской области, мальчика, похожего по приметам, обнаружили на улице в Советском районе Самары. Сейчас с ребенком работают психологи.

Причины побега, а также точный маршрут его передвижения и конечная цель остаются неясными.

Силовики говорят, что семья мальчика считается благополучной. Что в таком случае заставило мальчика проделать долгий путь до Самары — большой вопрос.

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