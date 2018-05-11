Власти Красноярска отказались возмещать ущерб от пожара во дворце спорта

Источник: РИА Новости

По данным МЧС, пожар произошел утром 8 мая. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, пожар был потушен. Для тушения привлекалось 83 человека, 30 единиц техники. В ГУМЧС сообщили, что очаг находился на кровле, однако точные причины возгорания не называются и будут известны после обследования здания специалистами.

По словам и.о. главы минспорта, работы на объекте не остановлены и «графики ввода, а это 30 сентября, двигаться не будут».

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По данным властей, реконструкция дворца спорта стоит 1,5 миллиарда рублей, на момент пожара по результатам выполненных работ было освоено около 990 миллионов рублей.