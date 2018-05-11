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14:25 (мск), источник: РИА Новости

Власти Красноярска отказались возмещать ущерб от пожара во дворце спорта

КРАСНОЯРСК, 11 мая — РИА Новости. Власти не будут выделять бюджетные средства для ликвидации последствий пожара во дворце спорта имени Ивана Ярыгина, который является объектом зимней Универсиады-2019, сообщил журналистам в пятницу и.о. министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев.

Источник: РИА Новости

По данным МЧС, пожар произошел утром 8 мая. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, пожар был потушен. Для тушения привлекалось 83 человека, 30 единиц техники. В ГУМЧС сообщили, что очаг находился на кровле, однако точные причины возгорания не называются и будут известны после обследования здания специалистами.

По словам и.о. главы минспорта, работы на объекте не остановлены и «графики ввода, а это 30 сентября, двигаться не будут».

«Вопрос выделения денег из бюджета на это (ликвидацию — ред.) не рассматривается, стопроцентная ответственность на подрядной организации»
Алексеев

По данным властей, реконструкция дворца спорта стоит 1,5 миллиарда рублей, на момент пожара по результатам выполненных работ было освоено около 990 миллионов рублей.

Заместитель председателя правления подрядной организации ООО «Монолитхолдинг» Василий Прохоренко сообщил, что ликвидировать ущерб и войти в график планируется ко 2 июля.

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