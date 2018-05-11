В Перми задержали банду разбойников, нападавших на посетителей баров и клубов
В Перми задержали четырех молодых людей, подозреваемых в разбойных нападениях. Только за одну ночь от их рук пострадали три человека.
В Перми задержали четырех молодых людей, подозреваемых в разбойных нападениях. Только за одну ночь от их рук пострадали три человека.
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Спустя полчаса в полицию сообщили о разбое в Мотовилихинском районе — там преступники избили и ограбили 24-летнего молодого человека.
Сыщики установили, что в обоих случаях разбойники подстерегали своих жертв возле баров и ночных клубов. Они дожидались, когда «клиенты» садились в такси, и на машине ехали следом. Затем они нападали на них прямо возле дома, используя в качестве оружия биту.
Подозреваемых задержали по «горячим следам». Ими оказались местные жители в возрасте от 19 до 21 года. Трое из них ранее привлекались к уголовной ответственности. Они водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается. Сейчас задержанных проверяют на причастность к похожим преступлениям.