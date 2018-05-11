В Перми задержали банду разбойников, нападавших на посетителей баров и клубов

Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД, сначала компания напала на двух прохожих 1982 и 1983 годов рождения в Дзержинском районе. Разбойники избили своих жертв и похитили у них ценные вещи и деньги.

Спустя полчаса в полицию сообщили о разбое в Мотовилихинском районе — там преступники избили и ограбили 24-летнего молодого человека.

Сыщики установили, что в обоих случаях разбойники подстерегали своих жертв возле баров и ночных клубов. Они дожидались, когда «клиенты» садились в такси, и на машине ехали следом. Затем они нападали на них прямо возле дома, используя в качестве оружия биту.