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13:44 (мск), источник: ЕАН

В Перми задержали банду разбойников, нападавших на посетителей баров и клубов

В Перми задержали четырех молодых людей, подозреваемых в разбойных нападениях. Только за одну ночь от их рук пострадали три человека.

Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД, сначала компания напала на двух прохожих 1982 и 1983 годов рождения в Дзержинском районе. Разбойники избили своих жертв и похитили у них ценные вещи и деньги.

Спустя полчаса в полицию сообщили о разбое в Мотовилихинском районе — там преступники избили и ограбили 24-летнего молодого человека.

Сыщики установили, что в обоих случаях разбойники подстерегали своих жертв возле баров и ночных клубов. Они дожидались, когда «клиенты» садились в такси, и на машине ехали следом. Затем они нападали на них прямо возле дома, используя в качестве оружия биту.

Подозреваемых задержали по «горячим следам». Ими оказались местные жители в возрасте от 19 до 21 года. Трое из них ранее привлекались к уголовной ответственности. Они водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается. Сейчас задержанных проверяют на причастность к похожим преступлениям.

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