Спецслужбы предотвратили теракт на акции «Бессмертный полк» в Москве

Источник: Агентство «Москва»

РИМ, 11 мая. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Российские спецслужбы в преддверии Дня Победы задержали группу террористов, готовивших атаку на акции «Бессмертный полк» в Москве. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

«Задержано сразу несколько групп, которые должны были произвести взрывы во время акции “Бессмертный полк” в Москве, для этого уже было заготовлено оружие, — отметил он. — Они перемещались из Сибири, из Нового Уренгоя. Там было проведено порядка 17 обысков и задержано 20 человек».

«С 21 по 24 апреля у нас только уничтожено 26 террористов», — добавил замминистра.