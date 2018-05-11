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13:58 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области уничтожили 51 боеприпас времен войны

Снаряды нашли при проведении земляных работ.

В Воронежской области нашли 51 боеприпас времен войны, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Взрывоопасные предметы ликвидировали на установленной подрывной площадке в балке «Мелки» (4,5 км западнее села Сторожевого).

Боеприпасы нашли во время земляных работ в Острогожском районе. Взрывотехники уничтожили 11 снарядов разного калибра, 14 минометных мин, 20 ручных гранат, три запала, два детонатора и 200 г тротила.

Сотрудники ГУ МЧС по региону напомнили, что при обнаружении боеприпасов категорически запрещено предпринимать какие-либо действия с ними. Если вы увидели подозрительный предмет, следует позвонить по телефону службы спасения 112 (для мобильных телефонов), 101 (для мобильных и городских телефонов) или по телефону доверия 8 473 277 99 00.

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