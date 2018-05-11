В Воронежской области уничтожили 51 боеприпас времен войны
Снаряды нашли при проведении земляных работ.
Снаряды нашли при проведении земляных работ.
В Воронежской области нашли 51 боеприпас времен войны, сообщила
Боеприпасы нашли во время земляных работ в Острогожском районе. Взрывотехники уничтожили 11 снарядов разного калибра, 14 минометных мин, 20 ручных гранат, три запала, два детонатора и 200 г тротила.
Сотрудники ГУ МЧС по региону напомнили, что при обнаружении боеприпасов категорически запрещено предпринимать