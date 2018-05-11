В Воронежской области уничтожили 51 боеприпас времен войны

В Воронежской области нашли 51 боеприпас времен войны, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Взрывоопасные предметы ликвидировали на установленной подрывной площадке в балке «Мелки» (4,5 км западнее села Сторожевого).

Боеприпасы нашли во время земляных работ в Острогожском районе. Взрывотехники уничтожили 11 снарядов разного калибра, 14 минометных мин, 20 ручных гранат, три запала, два детонатора и 200 г тротила.